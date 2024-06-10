Кабмин Татарстана ввел ограничения на пребывание граждан в лесу из-за обработки от вредителей

Фото: Артем Гафаров

Кабмин Татарстана ввел ограничения на пребывание граждан в лесах, а также въезд в них на транспортных средствах из-за обработки от вредителей. Соответствующее положение опубликовано на портале правовой информации и подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Данные ограничения вводятся по причине того, что в лесах определены работы по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, в связи с проведением мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов.

Согласно документу, Министерство лесного хозяйства республики должно оповестить население о ходе работ; организовать установку предупредительных знаков, закрытие дорог через зоны обработки, а также приостановить в этих местах использования лесов.

Данные ограничения будут вводится на территории Азнакаевского, Бавлинского, Бугульминского, Лениногорского, Сармановского, Спасского, Ютазинского муниципальных районов Татарстана.

Аналогичные меры были приняты в республике в середине мая. Тогда в нескольких районах Татарстана ввели ограничение на пребывание граждан в лесу, а также на въезд в него транспортных средств.

Разиль Самигуллин