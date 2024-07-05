Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным

Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши сообщил о прибытии Виктора Орбана с рабочим визитом в Москву. Об этом пишет «Газета.ru» с отсылкой на агентство MTI.

По словам Хаваши, одной из главных тем обсуждения между Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным станет урегулирование конфликта на Украине.

В марте текущего года с Виктором Орбаном встречался раис Татарстана Рустам Минниханов. В рамках прошедшего дипломатического форума они обсудили широкий круг вопросов, в том числе регионального сотрудничества.