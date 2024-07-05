Полет на нейросетях: казанцы описали городской транспорт будущего

Треть (34%) опрошенных казанцев верит, что уже в ближайшем будущем водителей городского общественного транспорта заменит искусственный интеллект. По данным опроса*, проведенного сервисом кикшеринга МТС Юрент в июне 2024 года, 21% опрошенных пассажиров готовы даже пересесть в беспилотный общественный транспорт, который будет перемещаться по воздуху.

Почти половина опрошенных (48%) уверены в том, что в ближайшем будущем общественный транспорт переживет технологические изменения. Среди обновлений самыми важными для пассажиров кажется персонализация — 34% хотели бы перемещаться в городском транспорте отдельно от других пассажиров. Не менее важным фактором является развитие скоростей — для 22% опрошенных пассажиров важно точное соблюдение маршрутов и времени в пути. Появления новых технологии доставки пассажиров (по воздуху, воде или под землей) ожидает 14% опрошенных казанцев.

13% опрошенных казанцев хотели бы видеть самокат общественным транспортом будущего. При этом 21% уверены, что они также смогут перемещаться на самокате по воздуху.

Свыше трети опрошенных из Казани считают, что в будущем главным средством передвижения для горожан останутся автомобили. При этом, по мнению 34% пассажиров, водителей заменит искусственный интеллект. Еще 17% видят человека оператором, контролирующим беспилотный транспорт. Наиболее вероятным же типом транспорта, который первым перейдет в беспилотное управление, казанцы считают автомобиль (37%), автобус (17%) и самокат (9%).

Среди участников опроса только меньше трети респондентов не являются активными пользователями городского общественного транспорта. Среди основных причин отказа от поездок на автобусах, маршрутках или метро казанцы называют: отсутствие необходимого маршрута (22%) и большие временные затраты (18%). Большинство из тех, кто отказался от поездок на общественном транспорте, готовы воспользоваться им в крайнем случае, если не будет денег на такси, аренду автомобиля или самоката (44%). Только четверть опрошенных надеется на то, что общественный транспорт будущего будет бесплатным.

