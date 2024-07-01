Рустам Минниханов поздравил со столетием чистопольского ветерана Великой Отечественной войны

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил город Чистополь с рабочей поездкой. В рамках визита он встретился с участником Великой Отечественной войны Накипом Хайруллиным, которому в феврале этого года исполнилось 100 лет, передает пресс-служба главы.



Минниханов выразил восхищение жизнью ветерана, который является примером преданного служения Родине. Раис вручил ветерану медаль «100 лет образования ТАССР» и памятный подарок, после чего беседа продолжилась за чайным столом.

Накип Хайруллин родился 25 февраля 1924 года в селе Каргали Чистопольского района. После окончания Владимирского пехотного училища он был отправлен на фронт в первые месяцы 1943 года.

За время службы Хайруллин получил несколько ранений, но всегда возвращался в строй. Он участвовал в боях на территории Беларуси, Украины, Польши, освобождал Варшаву, форсировал Вислу и Одер. Солдаты под его командованием участвовали в штурме Берлина. За проявленные храбрость и мужество ветеран отмечен рядом наград.

После Победы ветеран занимался организацией полевых работ в Германии. В 1946 году он вернулся домой и окончил пединститут. Работал в школе родного села Каргали сначала учителем, а затем директором. Воспитал троих детей, имеет трех внуков и четырех правнуков.