Владелец детейлинг-центра из Набережных Челнов запустил проект татарского стрит-фуда

Фото: Максим Платонов

Владелец центра «Автомагия» из Набережных Челнов Виталий Купцов запустил проект татарского стрит-фуда. Об этом сообщает Сhelny-biz.ru.

По словам бизнесмена, он планирует построить сеть объектов с халяльной едой на основе татарской кулинарии. Главным блюдом станет баурсак.

— Шеф-повар одного из ресторанов Челнов угостил меня баурсаком, я впервые в жизни попробовал такую вкусную еду. После чего у меня родилась идея создания сети халяльного фастфуда «Ярар». Разработали новый продукт, который пользуется спросом у челнинцев. Сейчас у меня одна точка, но я хочу масштабировать бизнес, открыть сеть, — поделился Купцов в разговоре с изданием.

В Казани 13—14 июля пройдет фестиваль «Вкусная Казань», который призван повысить туристическую привлекательность города и способствовать развитию ресторанной индустрии. На организацию фестиваля в этом году планируется потратить почти 6,3 млн рублей.