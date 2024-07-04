Мосбиржа введет маркировку «зеленых» облигаций сектора устойчивого развития

Фото: Максим Платонов

Московская биржа планирует ввести специальную маркировку для облигаций сектора устойчивого развития. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление старшего управляющего директора по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи Елены Курицыной.

— Мы работаем над тем, чтобы бумаги, отвечающие требованиям к ценным бумагам устойчивого развития, имели дополнительное символическое обозначение в торговой системе, — сказала Елена Курицына в ходе Финансового конгресса Банка России. Она добавила, что сейчас обсуждается, какая буква будет показывать, что облигация соответствует принципам устойчивого развития.

На сайте можно найти информацию о том, что бумага включена в этот сектор, но в приложениях брокеров этого не видно. Для маркировки таких бумаг Мосбиржа рассматривает буквы «E» (environment) и «S» (sustainability). Сейчас в секторе устойчивого развития МосБиржи обращаются 34 выпуска облигаций 16 эмитентов объемом 397,6 млрд рублей.

Напомним, осенью может заработать сервис, который позволит быстро переводить ценные бумаги между брокерами. Об этом сообщил председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков. По его словам, к проведению пилота сейчас готовы четыре профучастника.

Разиль Самигуллин