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НРД планирует осенью запустить сервис быстрого перевода бумаг между брокерами

13:55, 08.06.2024

Осенью может заработать сервис, который позволит быстро переводить ценные бумаги между брокерами. Об этом сообщил председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков. По его словам, к проведению пилота сейчас готовы четыре профучастника, сообщает «Интерфакс».

Виктор Жидков отметил, что пилотный проект — это лишь техническая возможность реализовать перевод бумаг. Но для полноценного запуска сервиса необходимо, чтобы у клиентов появилась потребность в такой услуге и сформировался сетевой эффект.

Председатель правления НРД также рассказал, что брокеры проявляют интерес к сервису. Они подтверждают потребность в нем, поскольку это повышает их конкурентные преимущества. Однако запуск зависит от технологических возможностей и наличия необходимых ресурсов.

«По тому активному отклику, который произошел после недавнего принятия закона, я с оптимизмом смотрю на сроки запуска. Думаю, что к середине осени будет уже достаточное число участников», — заключил Виктор Жидков.

Стоит подчеркнуть, что с 1 апреля 2024 года частные инвесторы могут заключать сделки с 50 замещающими облигациями 16 российских компаний на вечерних торгах фондового рынка Московской биржи. Ликвидность по указанным инструментам будут поддерживать маркетмейкеры.

Разиль Самигуллин

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Экономика

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