НРД планирует осенью запустить сервис быстрого перевода бумаг между брокерами

Осенью может заработать сервис, который позволит быстро переводить ценные бумаги между брокерами. Об этом сообщил председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков. По его словам, к проведению пилота сейчас готовы четыре профучастника, сообщает «Интерфакс».

Виктор Жидков отметил, что пилотный проект — это лишь техническая возможность реализовать перевод бумаг. Но для полноценного запуска сервиса необходимо, чтобы у клиентов появилась потребность в такой услуге и сформировался сетевой эффект.

Председатель правления НРД также рассказал, что брокеры проявляют интерес к сервису. Они подтверждают потребность в нем, поскольку это повышает их конкурентные преимущества. Однако запуск зависит от технологических возможностей и наличия необходимых ресурсов.

«По тому активному отклику, который произошел после недавнего принятия закона, я с оптимизмом смотрю на сроки запуска. Думаю, что к середине осени будет уже достаточное число участников», — заключил Виктор Жидков.

Стоит подчеркнуть, что с 1 апреля 2024 года частные инвесторы могут заключать сделки с 50 замещающими облигациями 16 российских компаний на вечерних торгах фондового рынка Московской биржи. Ликвидность по указанным инструментам будут поддерживать маркетмейкеры.

Разиль Самигуллин