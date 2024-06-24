ФСБ будет участвовать в отборе призывников

Фото: Ринат Назметдинов

Президент России Владимир Путин наделил ФСБ правом участвовать в процессе отбора граждан, подлежащих призыву на военную службу. Соответствующие изменения внесены в положение о Федеральной службе безопасности и опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.



В документе указано, что теперь ФСБ будет принимать участие в комплектовании органов безопасности.

Напомним, каждый призывник Татарстана может заменить срочную службу контрактной на тот же срок — в один год, сообщили в пункте отбора на службу по контракту в Казани. При этом призывник получит все единовременные выплаты.