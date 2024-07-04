На установке гексена в Нижнекамске начались пусконаладочные работы

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На нижнекамской площадке СИБУРа стартовали пуско-наладочные работы на производстве гексена.

Пусконаладка идет на объекте первого приоритета — подстанции РП-50. Оборудование для нее произвели республиканские компании. Напряжение сюда будет подано уже в августе после получения необходимых допусков от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Запуск установки планируется в следующем году.

Электроснабжение установки идет от существующей подстанции на 110 кВ ГПП-1. Для подключения проектируемой установки уже построены распределительное устройство и две трансформаторные подстанции из необходимых четырех. Строительно-монтажные работы на еще двух трансформаторных подстанциях планируется завершить к концу 2024 года.

Поставка основного технологического оборудования для строительства установки гексена уже завершена, а общий прогресс по проекту составляет 75%.



Мощность нового производства на 125—130% покроет все потребности компании в гексене.