Правительство поддержало законопроект о проверке загранпаспортов лиц, допущенных к гостайне

Фото: Реальное время

Кабмин поддержал инициативу депутатов фракции «Единая Россия» о проверке заграничных паспортов россиян, имеющих допуск к гостайне, сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает дополнить статью закона «О государственной тайне», устанавливающую ограничения прав должностных лиц или граждан, допущенных или ранее допускавшихся к гостайне. В частности, руководитель органа госвласти, предприятия, учреждения или организации, принявший решение о допуске лица к гостайне, сможет ознакомиться с документами, удостоверяющими личность гражданина за пределами территории страны.

Аналогичным правом наделяются и уполномоченные сотрудники структурных подразделений по защите государственной тайны. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Порядок проверки загранпаспортов установит правительство. Кроме того, должностные лица и граждане, допущенные к гостайне, обязаны предоставить сведения о соблюдении условий выезда за границу, в том числе загранпаспорт, по требованию соответствующих лиц.

Как отмечают авторы инициативы, сотрудники с доступом к гостайне в зависимости от формы допуска обязаны либо письменно согласовывать выезд за границу с руководителем, либо уведомлять его о таком выезде. Однако письменное согласование и уведомление не дают полной гарантии защиты гостайны. Поэтому предлагается проверять, были ли соблюдены условия выезда за границу после возвращения сотрудника из-за границы. Для этого нужно сопоставить отметки в загранпаспорте с данными режимно-секретного подразделения, касающимися разрешения на выезд.

Напомним, россиянам не нужно проверять правильность транслитерации своих фамилий и имен на латиницу при оформлении заграничных паспортов или в уже оформленных документах, заявила представитель МИД Мария Захарова.