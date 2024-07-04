В больницах Антальи остаются 5 россиян и 4 белоруса после ДТП с туристическим автобусом
В результате аварии автобуса с туристами из России и Беларуси в турецкой провинции один из россиян получил тяжелые травмы.
Остальные пострадавшие также находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщили ТАСС в Генеральном консульстве РФ в Анталье.
Напомним, что автобус, направлявшийся в аэропорт Антальи, попал в аварию накануне. Транспортное средство врезалось в столб.
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