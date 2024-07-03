Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию в Турции

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию в турецкой провинции. Транспорт с людьми направлялся в аэропорт Антальи.

Транспорт врезался в столб. По данным агентства IHA, в результате аварии много пострадавших. Раненные пассажиры госпитализированы.

В результате аварии пострадали 20 туристов, водитель автобуса погиб, сообщает RT со ссылкой на издание Nehir Haber. Среди раненых — 16 граждан РФ и 4 гражданина Белорусии.

В Госкомитете республики по туризму не обладают информацией о том, есть ли татарстанцы среди пострадавших в аварии в Анталье, сообщили в пресс-службе ведомства.

Разиль Самигуллин