Центробанк обсудит повышение ключевой ставки до 17—18%

Фото: Арсений Губаев

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что на заседании в июле регулятор может рассмотреть вопрос о повышении ключевой ставки до 17% или даже до 18%.

Это будет уже четвертое подряд заседание ЦБ РФ, на котором обсуждается этот вопрос.

По словам Алексея Заботкина, окончательное решение будет зависеть от поступающих данных.

Напомним, на июньском заседании Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда сообщила, что рассматривалось как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение — на 1 и 2 процентных пункта.

