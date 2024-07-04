«Большие конкурсы в Казани»: Валерий Фальков рассказал о приемной кампании в столичные вузы

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в интервью «Россия-1» рассказал о том, что в этом году самый большой конкурс при поступлении в вузы наблюдается в столичных университетах. Среди них Московский физико-технический институт (МФТИ), НИУ ВШЭ, МГИМО МИД России, МГТУ им. Баумана и МГУ им. М.В. Ломоносова.

— Высокие конкурсы в Новосибирском государственном университете, в Екатеринбурге очень большой популярностью пользуется Уральский государственный юридический университет. Большие конкурсы в Казани, как в классический университет, так и медицинские. Ну и Томск традиционно пользуется большой популярностью у студентов из самых разных регионов, — сказал он.

Валерий Фальков отметил, что среди популярных направлений подготовки — теоретическая и прикладная физика, теоретическая и прикладная лингвистика, программная инженерия, востоковедение и африканистика, а также медиакоммуникации. Министр пообещал, что к середине августа появится полная картина по количеству поданных заявлений и среднему баллу ЕГЭ студентов. Тогда можно будет сказать, где в этом году была самая высокая конкурсная ситуация.

Отметим, в октябре планируется рассмотреть законопроект об отмене Единого государственного экзамена.