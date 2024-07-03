Госдума уточнила минимальный срок владения земельным участком при его разделе

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который меняет правило определения минимального срока владения земельным участком, если часть его изымается для государственных или муниципальных нужд.



Согласно тексту закона, если гражданин получил право собственности на участок после того, как часть его прежнего участка была изъята, то минимальный срок владения новым участком начинается с момента, когда физлицо стало владельцем старого участка.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования, но нормы для расчета налога будут распространяться на доходы, полученные начиная с 1 января 2024 года.

Минимальный срок владения учитывается при расчете налогов в случае продажи недвижимого имущества. Так, не нужно платить налог на доходы в случае продажи недвижимости, которая находилась в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения — пяти лет.

При этом минимальный срок может составлять три года при наследовании или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника; в результате приватизации; плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. Для иного имущества (гараж, автомобиль и т. д.) минимальный срок владения также составляет три года.