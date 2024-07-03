Муфтият Северного Кавказа выступил за запрет никаба и паранджи в России

Фото: Максим Платонов

Координационный центр мусульман Северного Кавказа выразил мнение, что ношение никаба, паранджи и других головных уборов, скрывающих лицо, может нанести вред мусульманам и вызвать раздор в обществе. В связи с этим КЦМСК поддержал идею запрета таких уборов.

В заявлении центра говорится, что большинство исламских ученых не считают, что открытое лицо является «авратом» — частью тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми.

Отмечается, что никаб никогда не был традиционной одеждой для Северного Кавказа. Кроме того, в некоторых странах, где ислам является государственной религией, действует запрет на ношение никаба в общественных местах.

КЦСМК призвал следовать принципу «не навреди и себе, и исламу, и всему обществу». По мнению центра, ношение никаба и подобных ему головных уборов может привести к раздору в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

Напомним, в Дагестане объявили о временном запрете ношения никабов. Отдел фетв муфтията республики не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета ношения данного элемента одежды.