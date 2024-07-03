Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в октябре на саммит БРИКС, который пройдет в Казани под председательством России. Об этом российский лидер заявил во время встречи с китайским коллегой в Астане накануне открытия саммита ШОС.

— В этом году мы председательствуем в БРИКС — тоже организация, созданная по нашей с вами инициативе, — обратился глава российского государства к председателю КНР. Президент выразил надежду, что китайские коллеги примут участие в мероприятии, которое состоится в столице Татарстана.

Напомним, на встрече с Путиным в Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Анкары и Москвы является удвоение объема двусторонней торговли.