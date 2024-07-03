Экс-волейболист «Зенит-Казань» вымогал 4 млн рублей у девушки за удаление интимных фото из интернета

Фото: Максим Платонов

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего волейболиста Александра Хрипуна. По предварительным данным, он нашел интимные фотографии 23-летней девушки на одном из сайтов и связался с ней в мессенджере. Под предлогом удаления фотографий Хрипун убедил девушку перевести ему 3,8 млн рублей.

Он заранее знал, что не сможет удалить фотографии, но девушка поверила ему и перевела деньги. После этого она обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Одинцове Московской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

Напомним, Хрипун уже был осужден за подобные вымогательства. Так, в 2022 году 23-летней Даниэле в WhatsApp* написал неизвестный мужчина. Им оказался Хрипун. Он сказал, что на одном сайте есть несколько интимных фотографий девушки и он может разослать их по списку ее контактов. Чтобы этого избежать, девушке нужно было заплатить 200 тыс. рублей.

Хрипун также судим за подобное преступление в 2018 году.