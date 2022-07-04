Бывшего игрока казанского «Зенита-УОР» Александра Хрипуна заподозрили в вымогательстве

Волейболиста Александра Хрипуна задержали сотрудники ФСБ за вымогательство у московской студентки 30 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, весной 23-летней Даниэле в WhatsApp написал неизвестный мужчина. Он сказал, что на одном сайте есть несколько интимных фотографий девушки, и он может разослать их по списку ее контактов. Чтобы этого избежать, девушке нужно заплатить всего 200 тыс. рублей. В тот же день Даниэла согласилась и перевела нужную сумму.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Позже с ней связывались и продолжали угрожать опубликовать фото. Мошенники даже дали паспортные данные мужчины из Одинцова, чтобы оформлять ему денежные переводы. Им оказался Хрипун.

Когда у девушки закончились средства, она пошла в полицию. Спустя несколько дней Хрипуна в Московской области задержали. По подсчетам пострадавшей, она перевела около 30 млн рублей.

Против спортсмена возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Хрипун уже судим в 2018 году за аналогичное преступление.

В пресс-службе «Зенита» в разговоре с «Реальным временем» уточнили: Он никогда не играл за основу «Зенит-Казань».

— В системе был да, но даже близко не был к заявке основной команды. Был игроком третьей, молодежной команды «Зенит-УОР», — отметили там.

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Татьяна Леухина