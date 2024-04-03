Доля товарооборота России с дружественными странами выросла до 77%

По поручению президента утверждена стратегия развития внешнеэкономической деятельности, которая учитывает современные тренды глобальной экономики до конца десятилетия. Перестроена система поддержки несырьевого неэнергетического экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров.

Снижение товарооборота с Евросоюзом было в значительной степени компенсировано за счет увеличения торговли с Китаем, Индией, Турцией, Белоруссией, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Африкой и Латинской Америкой.

Необходимо развивать международные коридоры «Север — Юг» и «Запад — Восток», а также создавать инфраструктуру, включая портовую. В 2023 году запущены автомобильные обходы Анапы, Аксая и Краснодара. По поручению президента было продолжено расширение Восточного полигона. Его пропускная способность достигла 173 млн т. Особое внимание уделялось развитию Севморпути. По акватории Арктического региона перевезено за год свыше 36 млн т — это лучший показатель за всю историю.

Напомним, товарооборот между Россией и Бразилией в 2023-м составил $8,4 млрд. Ранее такие высокие показатели фиксировались в рекордном 2022 году. На данный момент обсуждается увеличение поставок российских минеральных удобрений.

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Разиль Самигуллин