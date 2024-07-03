Самые высокооплачиваемые вакансии июля 2024 года: где в России предлагают зарплату от 500 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Согласно статистике, почти 50 тыс. высокооплачиваемых вакансий открыты компаниями в сфере информационных технологий, 28 тыс. в розничной торговле и почти 27 тыс. в финансовом секторе, отмечает «Газета.Ru». В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва (85 тыс. вакансий), Санкт-Петербург (23 тыс.) и Московская область, насчитывающая 12 тыс. предложений.



В список вакансий с зарплатой от полумиллиона рублей на руки вошли такие должности, как директор по продажам, главный бухгалтер, коммерческий директор, директор конструкторского бюро, замруководителя пивоваренного завода и горный мастер. Одна из самых высокооплачиваемых вакансий за рубежом предлагается врачу-гастроэнтерологу в Дубае — от 1 млн руб. на руки.

Отметим, в Казани в июне 2024 года одна из самых высоких зарплат предлагается на позиции врача-стоматолога. Специалист может рассчитывать на доход до 400 000 рублей в месяц.