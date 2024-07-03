Спрос на бытовые услуги мастеров в Казани за первое полугодие 2024 года вырос на 11%

Фото: Динар Фатыхов

Спрос на бытовые услуги мастеров в Казани за первое полугодие 2024 года вырос на 11%. Жители Казани стали чаще обращаться к электрикам, сантехникам, сборщикам мебели и другим специалистам, об этом говорится в исследовании сервиса «Авито. Услуги» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Особенно рост спрос зафиксирован на услуги электриков и сборщиков мебели. Так, на 50% увеличился спрос казанцев на установку светодиодных ламп. Также на 33% вырос спрос на установку автоматов защиты. Кроме того, казанские пользователи начали обращаться за заменой электропроводки на 100% чаще. Спрос на замену розеток и выключателей увеличился почти на 164%. За аварийной помощью электриков пользователи «Авито Услуг» обращаются на 17% чаще. Спрос по итогам первого полугодия на разбор диванов и столов увеличился на 270% и 343% соответственно.

Александр Семочкин, руководитель развития категории «Деловые и Хозяйственные услуги» на «Авито Услугах», рассказал, что казанцы все чаще делегируют ремонтные работы специалистам. Он также отметил, что при выборе специалиста важно тщательно изучать отзывы и обращать внимание на их рейтинг. Кроме того, следует изучить перечень услуг, предоставляемых мастером, — это поможет подобрать наиболее подходящего специалиста.

В середине июня в Казани также наблюдался рост спроса на специалистов в сфере строительства. Весной 2024 года количество предложений о работе в этой отрасли составило 13,2% от общего числа вакансий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число предложений выросло на 29%.

Разиль Самигуллин