Рост производства лекарств и медматериалов в России составил 8% за 5 месяцев года

Фото: Татьяна Демина

Рост производства лекарств и медматериалов в России составил 8% за 5 месяцев года. Об этом сообщил Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной новому национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья».



В рамках проекта будет реализовано пять федеральных проектов: развитие медицинской науки, создание изделий, лекарственных форм и платформ нового поколения, биомедицинские и когнитивные технологии будущего, обеспечение активного и здорового долголетия, формирование собственных производств.



За ближайшие 5 лет предстоит сформировать механизм продвижения, чтобы люди смогли как можно быстрее получать новые решения и необходимую медицинскую помощь. Также планируется обеспечить разработку 25 генотерапевтических препаратов и персонифицированных клеточных продуктов, а также 11 изделий на основе искусственного интеллекта. Кроме того, будут созданы 10 технологий для профилактики и коррекции возможных когнитивных нарушений, отработаны более 15 биомедицинских решений, включая внедрение биопечати, и разработаны 10 технологий для снижения бремени старения клеток.

Ожидается, что в период действия нацпроекта доля отечественного производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов увеличится до 90%. По медицинским изделиям этот показатель достигнет 40%.

В настоящее время более 60% продаваемых в России лекарств производят в стране. Также за последние 3 года российский рынок демонстрирует рост как в натуральном, так и в денежном выражении.

Разиль Самигуллин