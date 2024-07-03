Книги иноагента Игоря Липсица* исключили из перечня школьных учебников по экономике

Фото: Динар Фатыхов

Минпросвещения России исключило из федерального перечня школьных учебников пособия по финансовой грамотности и экономике, в которых соавтором указан Игорь Липсиц*. Об этом стало известно из приказа министерства, передает РИА «Новости».

Сообщается, что речь идет об учебниках по финансовой грамотности для 5—9 классов и о нескольких учебниках по экономике.

Известно, что Липсиц* создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов.

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