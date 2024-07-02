Объем торгов на Мосбирже вырос на 17,8% год к году

Фото: Максим Платонов

В июне 2024 года объем торгов на рынках Московской биржи составил 114,6 трлн рублей. Это на 17,8% больше, чем в июне прошлого года, сообщает «Интерфакс».

По сравнению с маем 2024-го объем торгов снизился на 9,5% — до 126,7 трлн рублей. В январе — июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го объем вырос на 28,4%, до 710,0 трлн рублей (553,2 трлн рублей годом ранее).

12 июня OFAC (Office of Foreign Assets Control) внесло Московскую биржу, а также входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже остановили торги долларом США, евро и гонконгским долларом. До 13 августа OFAC выдало лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ.

Объем торгов на валютном рынке Мосбиржи в июне составил 21,5 трлн рублей в рублевом эквиваленте. Это на 26,7% меньше, чем в мае (29,3 трлн), и на 9,7% меньше показателя июня 2023 года (23,8 трлн). Среднедневной объем торгов в июне (1,1 трлн рублей) был на 19,0% меньше мая и всего на 0,2% меньше июня прошлого года.

Стоит напомнить, что с 14 июня 2024 года Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9.50 мск на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская биржа». Это решение будет действовать до его отмены.

Разиль Самигуллин