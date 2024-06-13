Новости общества

11:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России предложили запретить зарплату ниже МРОТ

08:54, 13.06.2024
В России предложили запретить зарплату ниже МРОТ
Фото: Максим Платонов

Фракция ЛДПР вносит в Госдуму законопроект, по которому зарплата «на руки» в месяц ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) станет невозможной для работодателя. В случае принятия законопроекта работодатели будут обязаны выплачивать работникам заработную плату не ниже установленного МРОТ после уплаты налогов и сборов.

МРОТ на 2024 год установлен на уровне 19 242 рубля. Это зарплата примерно 5 млн работников, в основном бюджетной сферы. Однако с этих денег удерживается еще и НДФЛ. Инициатива предполагает законодательный запрет такой практики.

Стоит подчеркнуть, что еще несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда будет рассчитываться, исходя из медианной заработной платы.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также