В России предложили запретить зарплату ниже МРОТ

Фото: Максим Платонов

Фракция ЛДПР вносит в Госдуму законопроект, по которому зарплата «на руки» в месяц ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) станет невозможной для работодателя. В случае принятия законопроекта работодатели будут обязаны выплачивать работникам заработную плату не ниже установленного МРОТ после уплаты налогов и сборов.

МРОТ на 2024 год установлен на уровне 19 242 рубля. Это зарплата примерно 5 млн работников, в основном бюджетной сферы. Однако с этих денег удерживается еще и НДФЛ. Инициатива предполагает законодательный запрет такой практики.

Стоит подчеркнуть, что еще несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда будет рассчитываться, исходя из медианной заработной платы.

Разиль Самигуллин