В майские праздники по платной трассе М-12 «Восток» проехали более 1 миллиона раз

Фото: Динар Фатыхов

В праздничные дни автомобилисты активно использовали платную скоростную магистраль М-12. Дорога была открыта в декабре 2023 года и уже привлекла более 8,8 млн пользователей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Трасса М-12 становится все более популярным маршрутом для путешествий по стране. Особенно она востребована для туристических поездок в выходные и праздничные дни.

Строительство дороги продолжается — она будет продлена до Екатеринбурга. Параллельно развивается сопутствующая инфраструктура: уже работают 18 многофункциональных зон (МФЗ), еще 10 находятся в разной стадии готовности. Всего между Москвой и Казанью запланированы 32 таких зоны. Напомним, на участке трассы М-12 между Москвой и Казанью будут построены 10 автозаправочных станций (АЗС). Они будут размещены в составе многофункциональных зон.

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Разиль Самигуллин