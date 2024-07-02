Прокуратура Набережных Челнов добивается отмены разрешений на использование земель

Фото: Максим Платонов

Прокуратура города Набережные Челны обратилась в суд с иском к мэрии города. По мнению прокуратуры, комитет выдал трем организациям разрешения на размещение объектов на береговой полосе незаконно, передает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось в ходе проверки, в период с 2020 по 2023 год три организации получили разрешения от исполкома города на размещение на береговой полосе объектов, предназначенных для пользования недрами. Однако закон запрещает использовать эти земли для разработки месторождений полезных ископаемых. Береговая полоса предназначена для общего пользования.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме и применил предварительную меру защиты в виде приостановления действия разрешений на использование земельных участков. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, под засыпку, судя по всему, готовят более 260 га водной глади у правого берега Казанки между Кировской, Кремлевской дамбами, «Миллениумом» и Третьей транспортной дамбой.