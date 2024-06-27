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Каждый третий предприниматель Казани использует искусственный интеллект

11:05, 27.06.2024
Каждый третий предприниматель Казани использует искусственный интеллект
Фото: Екатерина Петрова

Согласно исследованию, 40% представителей малого и среднего бизнеса в Казани знакомы с инструментами на базе искусственного интеллекта, а 31% уже их использовали. 71% опрошенных считают, что применение таких инструментов в маркетинге и рекламе полезно для бизнеса.

Порядка 30% представителей казанского малого бизнеса считают, что искусственный интеллект применяется для упрощения работы. Большинство опрошенных заявили, что остались довольны опытом использования ИИ в работе. Владельцы МСП выделили основными преимуществами увеличение скорости выполнения задач и освобождение от рутинных операций и решений. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики «Яндекса».

В топ-5 задач, с решением которых помогал ИИ, вошли:

  • создание картинок для рекламных кампаний — 45%;
  • написание текстов — 43%;
  • создание описания для товаров — 31%;
  • разработка чат-ботов — 30%;
  • создание контент-плана — 27%.

— Прямо сейчас инструменты на базе ИИ помогают решать прикладные задачи предпринимателей. Их использование позволяет уместить рутинные задачи в несколько кликов, — рассказал руководитель разработки рекламных продуктов для малого бизнеса «Яндекса» Юрий Устинов. — Работа с такими продуктами не требует специальных знаний и дополнительных ресурсов.

По результатам исследования, 66% представителей малых предприятий намерены использовать инструменты ИИ для решения рабочих задач в течение ближайшего года.

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