Каждый третий предприниматель Казани использует искусственный интеллект

Фото: Екатерина Петрова

Согласно исследованию, 40% представителей малого и среднего бизнеса в Казани знакомы с инструментами на базе искусственного интеллекта, а 31% уже их использовали. 71% опрошенных считают, что применение таких инструментов в маркетинге и рекламе полезно для бизнеса.

Порядка 30% представителей казанского малого бизнеса считают, что искусственный интеллект применяется для упрощения работы. Большинство опрошенных заявили, что остались довольны опытом использования ИИ в работе. Владельцы МСП выделили основными преимуществами увеличение скорости выполнения задач и освобождение от рутинных операций и решений. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики «Яндекса».

В топ-5 задач, с решением которых помогал ИИ, вошли:

создание картинок для рекламных кампаний — 45%;

написание текстов — 43%;

создание описания для товаров — 31%;

разработка чат-ботов — 30%;

создание контент-плана — 27%.

— Прямо сейчас инструменты на базе ИИ помогают решать прикладные задачи предпринимателей. Их использование позволяет уместить рутинные задачи в несколько кликов, — рассказал руководитель разработки рекламных продуктов для малого бизнеса «Яндекса» Юрий Устинов. — Работа с такими продуктами не требует специальных знаний и дополнительных ресурсов.

По результатам исследования, 66% представителей малых предприятий намерены использовать инструменты ИИ для решения рабочих задач в течение ближайшего года.

