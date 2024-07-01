В России снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами

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МВД России Владимир Колокольцев сообщил о снижении числа тяжких и особо тяжких преступлений в стране, совершенных иностранными гражданами. Об этом он рассказал на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

По словам Колокольцева, благодаря комплексной профилактической работе удалось добиться снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан почти на 8%. Министр подчеркнул, что опирается на официальные цифры госстатистики.

Однако он сообщил о росте числа преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. По словам министра, раскрытию способствовали информационные ресурсы МВД России, в первую очередь дактилоскопические учеты. Он также отметил, что даже отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют повышение уровня межнациональной напряженности.

Колокольцев подчеркнул, что вопросы противодействия нелегальной миграции являются стратегически важными и должны решаться совместными усилиями различных ведомств и региональных органов власти.

Напомним, Минтруд России разработало проект постановления о сокращении в 2025 году допустимой доли иностранных работников в ряде регионов страны.