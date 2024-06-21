В 11 регионах России будет снижена допустимая доля трудовых мигрантов

Фото: Максим Платонов

Министерство труда России разработало проект постановления о сокращении в 2025 году допустимой доли иностранных работников в ряде регионов страны. Документ размещен для общественного обсуждения на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Дополнительные ограничения на использование иностранной рабочей силы планируется ввести в Оренбургской, Челябинской, Калужской, Магаданской, Рязанской, Самарской, Амурской областях, в республиках Удмуртия и Дагестан, а также в Краснодарском и Красноярском краях.

В частности, в Республике Дагестан по ходатайству региона вводится ограничение на использование иностранных работников в строительстве в размере до 30%. В то время как в остальных субъектах такое ограничение составит 80%.

Например, в Краснодарском крае — в сельском и лесном хозяйстве, обрабатывающем производстве — доля иностранных работников не должна превышать 50%. А в сферах транспортировки и хранения, гостинично-ресторанного бизнеса — 15%. При этом в сферах сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта труд иностранных работников полностью запрещен.

Кроме того, полностью не предусмотрен наем трудовых мигрантов в выращивании овощей в Красноярском крае, а также при производстве детского питания и диетических продуктов в Калужской области. В Оренбургской области иностранные работники не смогут заниматься розничной торговлей алкогольными напитками, табачными изделиями и деятельностью легкового такси.

Установленная на этот год допустимая доля иностранных работников сохраняется за исключением региональных особенностей. Также сохраняется запрет на привлечение к работе трудовых мигрантов в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов, палаток, рынков.

Напомним, с начала текущего года из России было выслано более 30 000 иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.