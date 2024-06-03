Татарстан улучшил позиции в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей
По итогам 2023 года Татарстан занял 14-е место в списке российских регионов по благосостоянию семей, говорится в исследовании РИА «Новости».
Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денег у семьи после минимальных расходов на основании данных Росстата.
В Татарстане остаток денег среднестатистической семьи с двумя детьми составил 61 456 рублей, а с одним ребенком — 76 099 рублей.
Лидером списка стал Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь денежный остаток родителей с двумя детьми после необходимых затрат равен 141,3 тысячи рублей. Далее идут Москва (102,1 тысячи рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (93,5 тысячи рублей).
Напомним, по итогам 2022 года Татарстан в аналогичном списке был 16-м, то есть за год регион улучшил свои позиции на две строчки. Потенциально возможный остаток средств у среднестатистической семьи в Татарстане после минимальных расходов в 2022 году оценили в 45 552 рубля в месяц с двумя детьми, а с одним ребенком — 59 020 рублей.Общество Татарстан