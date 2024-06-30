Канье Уэст приехал в Россию с частным визитом

Фото: Дарья Пинегина

Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву с частным визитом, подтвердили представители бренда «Гоша Рубчинский».

Агент российского дизайнера Гоши Рубчинского сообщил, что американский артист приехал в столицу на день рождения дизайнера. Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале написала, что Канье Уэст может дать концерт в «Лужниках», однако в самом спортивном комплексе информацию о планах провести выступление не подтвердили.

Это не первый визит Канье Уэста в Россию. В 2013 году он выступал в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда же у него брали интервью местные издания. О цели визита американского артиста в этот раз пока ничего не известно.