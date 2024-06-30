Рудковская: американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву

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Известный американский рэпер Канье Уэст прибыл в столицу России. Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале.



Она выразила надежду на то, что выступление музыканта в «Лужниках» состоится и соберет аншлаг. По мнению Рудковской, билеты могут быть распроданы за 3 дня, если шоу все же будет организовано.

Напомним, в начале мая появилась информация о том, что Канье Уэст выступит в России на свой день рождения, 8 июня, однако эти сведения не подтвердились.