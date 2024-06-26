Рустам Минниханов посетил в Навои предприятие по производству горно-шахтного оборудования

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В ходе рабочего визита в Узбекистан раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с деятельностью предприятия, которое производит горно-шахтное оборудование для горных работ и нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба главы.

Продукция этого предприятия используется преимущественно в горной, нефтегазовой и химической отраслях, а также предприятиями малого бизнеса. Компания оказывает услуги по пусконаладке, монтажу и техническому обслуживанию станочного оборудования, ремонту грузового автотранспорта, горной техники и шахтного оборудования, гидравлических систем любой сложности, гидравлических насосов и гидромоторов.

Также Минниханов побывал на заводе по производству перекиси водорода ООО Uzbekistan Hydrogen Peroxide. Эта продукция востребована в медицине, текстильной, целлюлозно-бумажной и горнодобывающей промышленностях. Завод поставляет свою продукцию в Россию, Казахстан и Беларусь.

Напомним, это не первый визит Минниханова в страну — развитие сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном является одним из приоритетов внешней политики республики.