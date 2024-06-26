Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в город Навои в Узбекистане

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил город Навои в Узбекистане, сообщает пресс-служба главы. В международном аэропорту его встретили хоким Навойской области, министр энергетики Узбекистана и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли.

В рамках визита запланированы посещения ряда предприятий и встречи с руководством области для обсуждения реализации совместных проектов. Это не первый визит Рустама Минниханова в страну — развитие сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном является одним из приоритетов внешней политики республики.

Напомним, 14 июня Минниханов в Доме правительства Татарстана встретился с замминистра иностранных дел Узбекистана Эркином Хамраевым. В ходе встречи обсуждались шаги по укреплению сотрудничества в рамках российско-узбекистанских отношений.

По итогам прошлого года товарооборот между двумя республиками вырос на 27% и составил 370 млн долларов. В Казани работает Генеральное консульство Узбекистана, а в Узбекистане с 1992 года действует представительство Татарстана.