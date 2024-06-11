Зерновой союз: заморозки повредили до 30% посевов озимых культур в России

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В России из-за заморозков пострадали почти 30% посевов озимых, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции. Это может привести к снижению урожая и увеличению себестоимости продукции для производителей.



По словам Злочевского, прогнозы по сбору зерна снизились со 145 млн тонн до 125—130 млн тонн, а оценка урожая пшеницы — с 93—95 млн тонн до 80—82 млн тонн. Он также отметил, что процесс снижения прогнозов продолжается в связи с поступающей информацией о пострадавших посевах.

Заморозки задели регионы, где погода позволила провести ранний сев. В то же время те, кто уходил в сев с опозданием сроков, не пострадали вообще, в частности многие районы Поволжья, Сибири, Урала.

Там тоже прошли возвратные заморозки, но всходов еще не было. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Злочевский считает, что пересев погибших посевов большого эффекта не даст, поскольку он уже не укладывается в оптимальные сроки. Также он предупредил о возможных дополнительных потерях при уборке урожая, если погода не позволит растениям нормально развиваться.

Урожайность в этом году оценивается примерно в 26 ц/га, хотя год назад она превышала 30 ц/га. Снижение урожая не будет катастрофичным, однако оно может сказаться на экспортном потенциале страны и привести к повышению себестоимости продукции.

Напомним, жители Татарстан выразили недовольство высокими ценами на сезонные ягоды, такие как клубника, черешня и голубика.



Рената Валеева