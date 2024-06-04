В России предложили ввести новые льготы для многодетных семей в отпуске

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о введении новых льготных тарифов для многодетных семей во время отпусков и летнего отдыха. Об этом сообщает RT.

Милонов подчеркнул, что стоимость авиабилетов может быть высокой, а на отечественных авиалиниях отсутствуют специальные предложения для путешествий многодетных семей. В связи с этим он обратился к профильным ведомствам с предложением рассмотреть возможность внедрения новых льготных тарифов.

— Прошу вас оценить возможность внедрения новых льготных тарифов для многодетных пассажиров в период отпусков и летнего отдыха, — сказано в документе.

Кроме того, он предложил внедрить принцип бесплатного багажа для детей раннего и дошкольного возраста. По его мнению, подгузники, смеси, смена одежды и другие необходимые вещи для таких пассажиров являются жизненной необходимостью, а не опцией.

Также напомним, что в Госдуму внесли законопроект о снижении транспортного налога для льготных категорий граждан. Согласно новому проекту, предлагается уменьшать транспортный налог для льготных категорий граждан независимо от мощности двигателя автомобиля.