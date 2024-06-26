Сегодня в Казани до +21 градуса
Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +19 до +21 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Ветер северо-западный 6—11 м/с.
По Татарстану прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем в отдельных районах до умеренного. Ветер северо-западный 6—11 м/с, днем местами порывами 15—17 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +17 до +22 °С.
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