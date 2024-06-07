Татьяна Голикова: на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется минимум 100 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется минимум 100 млрд рублей, сообщает ТАСС. Она добавила, что доходы Соцфонда позволяют обеспечить индексацию выплат с 2025 года.

Татьяна Голикова резюмировала, что в России насчитывается 7,8 млн работающих пенсионеров, индексация будет существенной прибавкой к их зарплате.

Об индексации пенсий работающим пенсионерам сегодня заявил Владимир Путин. Он отметил, что выплаты будут индексироваться начиная с 1 февраля 2025 года.

Разиль Самигуллин