В Татарстане возбуждено уголовное дело на ООО «ТеплоДом» из-за неуплаты налогов

Фото: Динар Фатыхов

Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовные дела в отношении руководства ООО «ТеплоДом» по п. «б» ч. 2 ст. 199 и ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год руководитель организации вносил в налоговые декларации и другие документы ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 33 контрагентами. Это позволило уклониться от уплаты НДС, налога на прибыль, а также страховых взносов по обязательному страхованию (ПФР, ФОМС, ФСС) на общую сумму более 114 млн рублей.

Противоправную деятельность выявили благодаря совместным действиям сотрудников УЭБиПК МВД и Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. Сейчас проводятся обыски и другие следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, татарстанские следователи возбудили уголовное дело на 48-летнего директора ООО «Альянсэнерго». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 32 млн рублей.

