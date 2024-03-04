Директора татарстанской фирмы заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 32 млн рублей

Татарстанские следователи возбудили уголовное дело на 48-летнего директора ООО «Альянсэнерго». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК России).

По версии следствия, с 2018 по 2021 год глава фирмы вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 16 контрагентами. Как считают в СК, мужчина недоплатил в бюджет 32 млн рублей.

Раскрыть аферу следователям помогли сотрудники УЭБиПК МВД и Управления Федеральной налоговой службы по республике. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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