Минсельхоз России предложил продлить запрет на экспорт риса до конца года

Фото: Динар Фатыхов

Министерство сельского хозяйства России выступило с предложением продлить запрет на вывоз риса за пределы страны до 31 декабря 2024 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов.

В настоящее время запрет действует по 30 июня и не распространяется на поставки в страны ЕАЭС. Также предусмотрен ряд других исключений. О том, что запрет будет продлен, на прошлой неделе заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Решение о продлении запрета на экспорт было принято в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае, произошедшей в апреле 2022 года и приведшей к сокращению урожая риса в России. Запрет направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. В последующем на гидроузле проводились ремонтные работы. Ограничение на экспорт действовало по 31 декабря 2022 года, затем было продлено с 1 января по 30 июня 2023 года, с 1 июля по 31 декабря 2023 года и с 1 января по 30 июня 2024 года.

В конце мая Дмитрий Патрушев отметил, что объемы производства риса увеличиваются, но пока они все еще не достигли тех показателей, которые позволили бы стране чувствовать себя уверенно на внутреннем рынке. Поэтому Минсельхоз решил продлить запрет.