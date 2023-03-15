Ежегодно рак выявляют примерно у 600 тысяч россиян — это много или мало?

Ежегодно онкозаболевания в России диагностируют примерно у 600 тысяч жителей. Процент заболевших в среднем повышается на 2—3% в год.

Как объяснил федеральный оперштаб, это связано с увеличением продолжительности жизни. Кроме того, за последние годы улучшилась диагностика, что позволяет обнаружить рак на ранних стадиях.

В Татарстане, напомним, за 2022 год онкозаболевания выявили у 17 049 человек, что стало рекордом. Всего по состоянию на начало февраля в республике насчитывалось почти 115,1 тысячи пациентов со злокачественными образованиями.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

600 тысяч человек — это:

0,4% от населения России — по состоянию на начало 2023 года в стране насчитывалось 146,4 млн жителей;

— по состоянию на начало 2023 года в стране насчитывалось 146,4 млн жителей; больше, чем число впервые выявленных онкобольных: в 2000 году — на 174,5 тысячи человек ; в 2005 году — на 157,1 тысячи пациентов ; в 2010 году — на 120,5 тысячи граждан ; в 2015 году — на 75,5 тысячи человек ; в 2020 году — на 128,5 тысячи россиян ;

; ; ; ; ; по 68 пациентов на одного онколога — в 2021 году насчитывалось 8 716 таких врачей;

— в 2021 году насчитывалось 8 716 таких врачей; по 16 болеющих на одну койку — по состоянию на 2021 год в медорганизациях России насчитывалось 36 474 койки для онкобольных;

— по состоянию на 2021 год в медорганизациях России насчитывалось 36 474 койки для онкобольных; меньше числа отдельно выявленных видов онкологии в мире: рака желудка — в 1,8 раза (1,09 млн случаев в 2020 году); рака кожи — в два раза (1,2 млн случаев); рака толстой и прямой кишки — в 3,2 раза (1,93 млн случаев); рака молочной железы — в 3,7 раза (2,26 млн случаев);

(1,09 млн случаев в 2020 году); (1,2 млн случаев); (1,93 млн случаев); (2,26 млн случаев); выше заболеваемости: туберкулезом — в 13,2 раза (45,4 тысячи впервые выявленных случаев за 2021 год), сахарным диабетом — в 1,7 раза (346 тысяч больных за 2021-й);

(45,4 тысячи впервые выявленных случаев за 2021 год), (346 тысяч больных за 2021-й); больше числа впервые выявленных лиц с инфекциями, передающимися преимущественно половым путем: трихомониазом — в 16 раз (36 тысяч за 2021 год); сифилисом — в 28 раз (21,2 тысячи за 2021-й); гонококковой инфекцией — в 55,5 раза (10,8 тысячи за 2021 год);

(36 тысяч за 2021 год); (21,2 тысячи за 2021-й); (10,8 тысячи за 2021 год); больше: количества диагностированных болезней органов дыхания — в 10 раз (59 382 случая за 2021-й); зафиксированных травм, отравлений и прочих последствий воздействия внешних причин — в 49 раз (12 192 за 2021-й); числа выявленных болезней кожи и подкожной клетчатки — в 115,5 раза (5 194 за 2021-й);

(59 382 случая за 2021-й); (12 192 за 2021-й); (5 194 за 2021-й); больше: числа смертей, обусловленных плохой экологией в России, — в 4,4 раза (136 человек в 2021 году); количества умерших из-за наркотиков — в 6 раз (более 10 тысяч россиян в 2021-м); числа летальных случаев от инфекционных и паразитарных болезней — в 21,5 раза (27 785 жителей России за 2021-й).

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Татьяна Демина