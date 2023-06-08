Татарстанца ждет суд по делу банд Басаева и Хаттаба

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Завершено расследование уголовных дел в отношении жителей Татарстана — Эдуарда Валиахметова и Чечни — Алавди Батыкаева. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), сообщают в Следкоме России.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Батыкаев и Валиахметов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Оно произошло в горно-лесистой местности Чеченской Республики. Батыкаев и Валиахметов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих.

При нападении погибли 84 военнослужащих, еще четверо пострадали.

Уголовное дело в отношении Валиахметова выделили в отдельное производство, поскольку на момент нападения он был несовершеннолетним.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела в отношении Батыкаева и Валиахметова направлены в суд для рассмотрения по существу.

В апреле Вахитовский районный суд Казани рассмотрел ходатайство СК об аресте пятерых татарстанцев, задержанных вчера по делу о расстреле 84 псковских десантников в 2000 году на Северном Кавказе. Все задержанные, которых ФСБ называет членами бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба, отправлены под арест до 19 июня.



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Елизавета Пуншева