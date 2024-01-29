В Альметьевске за дачу взятки оперу ФСБ осужден поставщик горячего питания

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Альметьевский горсуд вынес приговор по делу о передаче пакета с тортом, под которым лежали 300 тысяч рублей. Виновным в даче этой взятки признан бизнесмен Вадим Подин, на тот момент — крупнейший поставщик горячего питания в школы и детсады нефтеграда, передает журналист «Реального времени».



Согласно приговору, в феврале 2023-го оперативный сотрудник подразделения ФСБ в Альметьевске начал проверку деятельности фирм Подина, его контрактов с муниципалитетом и контактов с отдельными чиновниками. А в начале марта 2023 года на встрече бизнесмен сделал чекисту коррупционное предложение, однако после отказа решил повторить попытку и 7 марта на встречу в парке принес тот самый пакет с «угощением». После его передачи бизнесмена задержали. Поскольку оперативник подал начальству рапорт еще о первом поступившем предложении, дальше их общение и встречи с Подиным фиксировались в рамках оперативных мероприятий.

Вину на следствии и в суде Подин полностью признал и получил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и штрафом в 3 млн рублей — в десятикратном размере взятки.

Кроме того, в ходе расследования своего дела приближенный к муниципалитету поставщик дал показания против заместителя главы исполкома Альметьевского района Андрея Подавалова, которого обвиняют в получении взяток на сумму 4,8 млн рублей за покровительство при получении муниципальных контрактов.

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Ирина Плотникова