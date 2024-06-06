В Казани троллейбус и трамвай №5 в июне переведут на бескондукторную систему

Фото: Динар Фатыхов

МУП «Метроэлектротранс» планирует во второй половине июня перевести на бескондукторную систему троллейбусный маршрут №5 (20 троллейбусов) и трамвайный №5 (9 трамваев).

В дальнейшем кондукторов уберут с троллейбусов №1, 3, 8 и трамвая №7, сообщили на предприятии.

Там добавили, что на сегодняшний день системой оборудовано 48 трамваев и 70 троллейбусов.

«Реальное время» в мае писало, что за текущее лето казанское МУП «Метроэлектротранс» полностью откажется от кондукторов в городских трамваях и троллейбусах. Частично на бескондукторную систему оплаты «Метроэлектротранс» перешел уже в прошлом году.

О завершении трансформации системы оплаты в наземном электротранспорте еще в декабре 2023 года сообщала мэрия Казани. При этом в организации не хотят ограничивать пассажиров в плане входа и выхода из общественного транспорта. Московская система со входом через переднюю дверь не рассматривается.