Число госпитализированных с признаками ботулизма в Татарстане выросло до 15

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ) Татарстана госпитализировали еще одного пациента с подозрением на ботулизм. Как сообщили «Реальному времени», информация об этом появилась сегодня.

Таким образом, число пострадавших от отравления салатом «Лобио с фасолью» московского производства ООО «Локалкитчен» увеличилось до 15.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, человек обратился за помощью после обзвона.

Всего около 150 жителей России госпитализированы с симптомами ботулизма, часть пациентов находится в тяжелом состоянии. Вспышки инфекции отмечаются в Казани, Нижнем Новгороде и Москве. Причина — салат «Лобио с фасолью» от московской фирмы. Управление Роспотребнадзора по Татарстану уже установило круг покупателей этого продукта. Как рассказал «Реальному времени» главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням Халит Хаертынов, время от поедания инфицированного продукта до появления симптомов заболевания составляет примерно от 2-3 часов до 4-5 дней. Подробнее о ситуации — в материале издания.