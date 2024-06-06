Россия увеличила поставки зерна в Китай почти в 20 раз

Фото: Роман Хасаев

С января по апрель Россия увеличила экспорт зерна в Китай в 19,4 раза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

По данным таможенной статистики Главного таможенного управления Китая, за 4 месяца импорт российской пшеницы на китайский рынок достиг 96,6 тысячи тонн. В денежном выражении поставки оцениваются в $25,2 миллиона. Суммарно за весь период государство нарастило внешние закупки пшеницы на 3,5 процента, до 6,2 миллиона тонн.

Ранее в ГТУ отмечали, что по итогам 2023 года доходы российских агроэкспортеров от продажи зерновых культур в Китай выросли в 3,7 раза и достигли почти 325 миллионов долларов в денежном выражении. Для сравнения, в 2022 году доходы России от продажи зерновых в КНР оценивались в 87,4 миллиона.

В результате по итогам 2023-го Китай нарастил закупки пшеницы из России до 35 миллионов долларов (в 2022-м — 2,7 миллиона), ячменя — до 110,2 миллиона (годом ранее — 18,1 миллиона), кукурузы — до 91,7 миллиона (в 2022-м — 29,7 миллиона).

В свою очередь Россия за первые три месяца 2024 года закупила у Китая 3,5 тыс. тонн бананов — это в 19 раз больше показателей аналогичного периода 2023 года. В денежном выражении объемы экспорта увеличились в 12 раз, до $2,7 миллиона.