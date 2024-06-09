Сабантуй в Зеленодольске посетили 40 тысяч человек

Фото: Динар Фатыхов

В этом году Сабантуй в Зеленодольске посетили 40 тысяч человек. На мероприятии также присутствовали депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов и заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, сообщает пресс-служба районной администрации.

— В призовой фонд [Сабантуя] в этом году вошли два племенных быка породы абердин-ангус и кросс абердин-ангус Беги и Берни — на двоих вес составляет почти 2 тонны, — заявил мэр города Михаил Афанасьев.

Батыром сева в этом году стал механизатор ООО ВЗП «Заволжья» Рустам Залялов. Ему вручили автомобиль LADA. Кроме того, трактором марки «Рустрак» за многолетний добросовестный труд и большой вклад в систему агропромышленного комплекса наградили начальника отряда ООО ВЗП «Заволжья» Ильнура Хантемирова. Всего награды вручили 24 гражданам.



Победителем в борьбе куреш стал чемпион России по борьбе, 10-кратный абсолютный батыр Зеленодольского Сабантуя Фирдус Зайнуллин. Ему вручили барана и призовой автомобиль.

Напомним, сейчас по всей республике проходят празднования Сабантуя. В планах — провести более 400 мероприятий на территории России и за рубежом.

Елизавета Пуншева